EBRD Başekonomisti, Türkiye’nin 2021 yılı için güçlü büyüceğini ileri sürdü

EBRD Başekonomisti Kelly, Türkiye'de öncü verilerin ekonomide iyileşmeye işaret ettiğini ve tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi olarak, çabuk toparlanma eğilimi gösterildiğini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, faaliyette bulunduğu ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini revize etmesinin ardından yaptığı açıklamada, tüm ekonomiler gibi Türk ekonomisinin de salgından etkilendiğini ifade etti.

Kelly, EBRD'nin, Türkiye'de son öncü verilerin ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ettiğini belirterek, "Tahminlerimiz, bu yılın ikinci yarısında bu zamana kadar verilerde gördüğümüz artışın devam etmesini içeriyor." dedi.

“TÜRK EKONOMİSİNİN 2021 YILINDA, YÜZDE 5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR”

Kelly, Türkiye’yi kastederek "Ekonominin bu yıl yüzde 3,5 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyüme göstermesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'ye ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren Kelly, "Son öncü veriler ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ediyor ve tahminlerimiz, bu yılın ikinci yarısında bu zamana kadar verilerde gördüğümüz artışın devam etmesini içeriyor. Türkiye, tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi ve çabuk toparlanma eğilimi var. Bu yüzden de 2021 yılı için güçlü bir büyüme tahminimiz var." şeklinde konuştu.

"TİCARETİN YÖN DEĞİŞTİRMESİ, TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLABİLİR"

Roger Kelly, "Salgının, Türkiye ekonomisi için sunduğu bazı fırsatlar da olabilir. Özellikle şirketlerin tedarik zincirlerini kısaltmak istemesi nedeniyle ticaretin yön değiştirmesi açısından. Türkiye'nin coğrafi konumu, esnek imalat temeli, ticaretin merkeze yakınlaştırılması için fırsat sunabilir. Özellikle AB ile yapılan ticaret açısından..." ifadelerini kullandı.

"FAİZ ARTIŞI KARARI, CESUR BİR ADIMDI"

Son dönemdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son 2 yıldır ilk kez faiz artırımına gitmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Kelly, “Umuyorum ki yeniden makroekonomik istikrar konusuna odaklanılmasına ilişkin bir işarettir. Politika yapıcılar için oldukça hassas zamanlar... Toparlanma, halen kırılgan ve daha sürecin erken safhalarında. Bu anlamda faiz artışı kararı, cesur bir adımdı. Umuyorum ki bu, otoritelerin toparlanma ve makro ekonomik istikrar arasındaki uygun dengenin korunması için gerekli politika adımlarını atmaya hazır oldukları konusunda bir işarettir."