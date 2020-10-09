EBRD, Türkiye'ye tıbbi kredi verme planında değişikliğe gitmediğini açıkladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye tıbbi acil durum kredisi verme planında değişiklik yapmadığı açıklayarak, tıbbi acil durum kredisi vererek yardımcı olmak istendiği belirtildi.

Bu ayın başlarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sermayesinin bir kısmının sahibi olan ve yatırımlara ortak finansman sağlayan Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki "provokasyon ve baskıları" ile ilgili uyarmış ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

EBRD, yaptığı açıklamada Türkiye'ye tıbbi acil durum kredisi verme planında değişiklik yapmadığını gibi kuruluşun hissedarlarının yaklaşım değiştirmesini gerektirecek bir tavsiyede de bulunmadıklarını açıkladı.

EN BÜYÜK PAY TÜRKİYE’NİN

Hisselerinin büyük bölümünün G7 ülkelerine ait olduğu kalkınma bankasının yatırım yaptığı 30'dan fazla ülke arasında en fazla payı Türkiye alıyor.

Bankanın Türkiye'de 12 milyar 500 bin dolar tutarında yatırım yaptığı 325 projesi bulunuyor.

“ŞU ANDA TÜRKİYE'YE TIBBİ ACİL DURUM KREDİSİ VERMEK İSTİYORUZ”

EBRD'nin başkan vekili Juergen Rigterink projenin "inceleme aşamasında olmadığını" söyledi ve "Şu anda Türkiye'ye tıbbi acil durum kredisi vererek yardımcı olmak istiyoruz. Bu bizim devletlere verilen kredi tarafındaki ilk projelerimizden birisi olacak." şeklinde bilgi verdi.