ECB: AB ekonomileri pandemi öncesine 2022 ikinci yarısında döner

ECB Lagarde, koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin kendi bölgelerindeki iyileşme beklentisini 2022 yılının ikinci yılında olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomilerinin 2022'nin ikinci yarısında ortalama olarak pandemi öncesi düzeylere döneceğini vurguladı.

"BAZI ÜLKELER GERİDE KALACAK"

Lagarde, bu açıklamasına karşılık, bazı ülkelerin "geride kalacağı" uyarısını da yaptı.

FED İLE İLİŞKİLER

Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) ile birlikte hareket etme konusuna ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu iyi olur çünkü bu, enflasyon verilerimizin de aynı hizada olduğu anlamına gelir" dedi. Ancak, beklentiler ve ABD ve euro bölgesindeki mevcut durum söz konusu olduğunda iki bankanın "aynı sayfada olmadığına" da dikkat çekti.

“KORONAVİRÜS AŞILAMA KAMPANYALARININ HIZI CESARET VERİCİ”

Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğine işaret eden Lagarde, koronavirüs aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu.

İYİLEŞME BELİRTİLERİNE RAĞMEN HİZMETLER SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETİ SINIRLAMAYA DEVAM

Lagarde, işletmelerin sağlam talep üzerinde toparlanmaya devam ettiğini, koronavirüsle ilgili kısıtlama önlemlerinin ise iyileşme belirtilerine rağmen hizmetler sektöründeki faaliyeti sınırlamaya devam ettiğini vurguladı.

ECB toplantısında, pandemi acil durum satın alma programının (pandemic emergency purchase program-PEPP) tartışılmadığını, çünkü bunun için çok erken olduğunu vurgulayan Lagarde, pandeminin Avrupa'yı vurduğu ve ECB'nin PEPP'yi başlattığı "ekonomik duruma ilişkin değerlendirmemiz büyük ölçüde Mart ayındaki ile aynıdır." dedi.