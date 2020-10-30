ECB aralık ayında yeni adımlar atmayı taahhüt etti

Avrupa Merkez Bankası, ikinci koronavirüs salgın dalgasından kaynaklanan ekonomik yansımaları kontrol altına almak için Aralık ayında para politikasını daha da gevşetmeyi amaçlıyor.

Koronavirüsün Avrupa'da vaka sayısının artmasından kaynaklı endişeler yaşadığı bir süreçte, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), para politikasındaki gevşeme muhtemelen daha fazla tahvil alımı veya bankalar için ucuz kredi şeklini alacak.

ECB, EKONOMİYE DAHA FAZLA DESTEK VERECEK

ECB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında para politikasında değişiklik yapmamış olsa da para politikası kanalıyla ekonomiye daha fazla destek vereceğinin en net sinyalini verdi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ EURO BÖLGESİ İÇİN ÇİFT DİPLİ RESESYONU İHTİMALİ DOĞURUYOR

Avrupa'da alınan yeni ulusal tecrit önlemleri Euro Bölgesi ekonomisi için çift dipli resesyonu ihtimalini giderek daha muhtemel hale getiriyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hepimiz, harekete geçmemiz ve bu nedenle araçlarımızı bir sonraki yönetim kurulu toplantımızda yeniden ayarlamamız gerektiği konusunda anlaştık." şeklinde açıklama yaptı.

KORONAVİRÜSE KARŞI TÜM ARAÇLAR KULLANILABİLİR

Kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre dünkü toplantıda bazı politika yapıcılar ECB'nin koronavirüs salgını sonrası başlatılan varlık alım programını (PEPP) genişletmesini tercih ederken, diğerleri ise merkez bankasının bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği TLTRO programı yanlısı tutum takındı. Bazıları ise iki imkanın karışımından oluşan bir politika uygulanmasını istedi. Lagarde, ise ECB yetkililerin "tüm araçlar" üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

ÇİFT DİPLİ RESESYON NEDİR?

Resesyon ekonomide küçülme demektir. Ekonomide bir çeyreklik dönemde ekonomik faaliyetler daralır ve ekonomi küçülürse bu resesyon olarak tanımlanır. Eğer bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide “resesyon ihtimali var” demektir. Resesyon bazı hallerde iki çeyrek sonrasında sona erebileceği gibi bazı hallerde daha uzun sürebilir. Bir ekonominin resesyondan iki çeyrek sonunda çıkmasına “V” tipi çıkış, daha uzun bir sürede çıkmasına ise “U” tipi çıkış adı verilir. Eğer ekonomi resesyondan çıkışa geçtikten sonra yeniden küçülmeye girmişse o zaman da buna W tipi resesyon ya da çift dipli resesyon deniyor.