ECB bankalara ekonomiyi destekleme tavsiyesinde bulundu

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, koronavirüs salgınının etkilediği ekonomik ortamda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB), yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine ilişkin devam eden belirsizlik göz önüne alınarak, Euro Bölgesi'ndeki bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, 30 Eylül 2021'e kadar hissedarlarına temettü ödememeleri, bu ödemeleri sınırlandırmaları ve hisse geri alımı yapmamaları tavsiye edildi.

BİRİKMİŞ KÂRLARIN BİR KISMINDAN TEMETTÜ

ECB, bankaların yeterli sermayeye sahip olmaları halinde 2019-2020 dönemindeki birikmiş kârlarının bir kısmından hissedarlarına temettü ödeyebileceklerini belirtti.

ECB'nin açıklamasında, "ECB, temettülerin ve hisse geri alımlarının 2019-2020 döneminde birikmiş kârın yüzde 15'inin altında kalmasını ve Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı'ndan 20 baz puan daha yüksek olmamasını bekliyor, hangisi daha düşükse." ifadesi kullanıldı.

İŞLEM YAPILACAK BANKA SAĞLAM SERMAYE YAPISINA SAHİP OLMALI

ECB, temettü ödemeyi veya hisselerini geri almayı düşünen bankaların kârlı olması ve sağlam sermaye yapısına sahip bulunması gerektiğini kaydetti.