ECB Başkanı Christine Lagarde itiraf etti: Oğlum kriptoda kaybetti Avrupa'nın para politikasını yöneten ECB Başkanı Lagarde'dan son dönemde popüler olan kripto para ile ilgili samimi bir itiraf geldi. Lagarde'ın oğlu kendisini dinlememiş ve kripto parada kayba uğramıştı.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, uzun süredir kripto varlıkları "spekülatif" olarak değerlendiriyor, onları suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.

ECB Başkanı Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve "neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini" bildirdi.

Oğlu Avrupa Merkez Bankası başkanını dinlemedi

Lagarde, Frankfurt'ta öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını belirtti.

"Benim haklı olduğumu kaybettikten sonra kabul etti"

Lagarde, oğlunun kendisini dinlemeden yaptığı yatırımda zarar ettiğini şu sözlerle ifade etti:

Ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti.

ECB başkanının 30'lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)