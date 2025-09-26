ECB dijital euroya hazırlık yapıyor

Dünyada Türkiye'nin de dahil olduğu ülke ve topluluklar, dijital para çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euronun potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere gelecek yıl yeni deneyler yapılacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, Bankanın, euronun dijital versiyonuna ilişkin projesini sürdürdüğü belirtildi.

DİJİTAL EURONUN POTANSİYELİ ARAŞTIRILIYOR

Bu kapsamda, gelecek yıl platform yoluyla esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte dijital euronun potansiyelinin araştırılacağı ikinci bir deneme turu yapılacağı, daha fazla ayrıntının 2026'nın ilk yarısında verileceği ifade edildi.

ECB, dijital euro inovasyon platformunun ilk deneyinin bulgularını da paylaştı.

Gerçekleştirilen deneyin, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak yapılan koşullu ödemelerin yeni gelişmelere yol açabileceğini gösterdiği belirtildi.

DAHA FAZLA TÜKETİCİ KORUNACAK

Örneğin, internetten yapılan alışverişlerde, alıcı ürünün teslimatını onayladıktan sonra paranın satıcıya aktarılabileceği ve bunun da daha fazla tüketici koruması anlamına geldiği ifade edildi.

DİJİTAL EURO, NAKİT EURONUN DİJİTAL UYARLAMASI OLARAK KULLANILACAK

ECB'nin önemli projelerinden biri olan dijital euro, Banka tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit euroda olduğu gibi tutulan her dijital euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital euronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

AVRUPA ÇAPINDA ALTERNATİF ÖDEME OLACAK

Dijital euro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital euroyla ödeme yapabilecek. Dijital euro, Euro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

ECB, dijital euro ile Avrupa'yı, dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) daha az bağımlı hale getirmeyi de amaçlıyor.