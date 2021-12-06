ECB, euro banknotları yeniden tasarlayacak

ECB, yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığı aktardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) para birimi euro banknotları yenileniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan euro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını bildirdi.

YENİ TASARIMLAR 2024'E KADAR BELİRLENECEK

ECB’den yapılan açıklamada, euro banknotlar için yakında yeniden tasarım sürecini başlatılacağı ve 2024 yılına kadar yeni tasarımların seçileceği belirtildi.

YENİ TASARIM İÇİN GÖRÜŞ ALINACAK

Euro banknotları yeniden tasarım sürecine, Euro Bölgesi'ndeki insanlardan gelecekteki banknotlar için olası temalar hakkında görüş toplamakla görevli odak gruplarının oluşturulmasıyla başlanacak.

EURO, HER YAŞ VE KÖKENDEN AVRUPALI İÇİN ÇEKİCİ HALE GETİRİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, “20 yıl sonra, her yaştan ve her kökenden Avrupalılar için daha çekici hale getirmek için euro banknotlarımızın görünümünü gözden geçirmenin zamanı geldi.” ifadesini kullandı.

Fransa ve Almanya'nın önderliğinde, 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tek para birimi euroya geçişinin kaydi olarak yürürlüğe girmesine Ocak 1999'da karar verilmiş ve bu tarihten iki yıl sonra bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

EURO, 19 ÜLKENİN PARA BİRİMİ

Euroyu, 27 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19'u kullanıyor.

Euro Bölgesi olarak adlandırılan bu 19 ülkenin para politikası, ECB ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından yürütülüyor.