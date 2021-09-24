ECB: Euro Bölgesi enflasyonunda artış geçici

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyon artışı ile ilgili “Maliyet artışlarının birçok nedeni geçici. Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz." açıklaması yaptı.

ENFLASYON, ÇİN EMLAK KRİZİ VE ENERJİ FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Lagarde, CNBC’nin sorularını cevaplayarak, Euro Bölgesi’nde enflasyon, Çin emlak krizi ve enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ENFLASYONA ETKİSİ YÜKSEK

Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin yüksek olduğunu anlatarak, “Bir yıl öncesinde enerji fiyatları dibe vurmuştu. Elbette fiyatlar (enerji) yükseldi ve aradaki fark, ne yazık ki insanların şu anda hissettiği enflasyonun çoğunluğunu açıklıyor, aynı şey KDV etkisi için de geçerli.” İfadesini kullandı.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK UZUN VADELİ BİR SORUN"

Enerji fiyatlarında yaşanmakta olan oynaklığın koronavirüs bağlantılı arz sorunları nedeniyle daha uzun süre piyasaları etkileyebileceğini de vurgulayan Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomiler için uzun vadeli bir sorun olabileceğine işaret etti.

"FOSİL ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİYORUZ"

ECB Başkanı Lagarde, “Enerji, muhtemelen bizimle daha uzun süre kalacak bir konu olacak. Çünkü fosil yakıtlar tarafından yönlendirilen enerji kaynaklarında dönüşüm yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"EVERGRANDE İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı küresel piyasaları olumsuz etkilerken, Lagarde konuyu yakından takip ettiklerini ve Avrupa bankalarının doğrudan etkilenmesinin “sınırlı” olacağını belirtti.

YILLIK ENFLASYON SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Euro Bölgesi'nde koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.