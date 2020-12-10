ECB faiz değiştirmedi, pandemi acil varlık alım programını artırdı

ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 500 milyar euro artırdı.

ECB (Avrupa Merkez Bankası) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar euro artırarak beklentileri karşıladı.

Bugün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı yatırımcıların odağındaydı. ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmiyordu.

ECB PARA POLİTİKASINI GEVŞETTİ

ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için para politikasını bir kez daha gevşetti.

PEPP’NİN MİKTARI VE SÜRESİ ARTIRILDI

ECB, hükümet ve şirket borçlanma maliyetlerini rekor düzeyde düşük tutmak amacıyla Pandemik Acil Durum Satın Alma Programının toplam boyutunu 500 milyar euro artırarak 1 trilyon 850 milyon euroya çıkardı ve süresini Mart 2022'ye kadar uzattı.

“BELİRSİZLİK HÂLÂ YÜKSEK”

ECB yaptığı açıklamada, "Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz." dedi.

TLTRO PROGRAMININ SÜRESİ DE UZATILDI

ECB, bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği Hedeflenmiş Uzun Vadeli Refinansman Operasyonları (TLTRO) programının süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022'ye çekti.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 0,5

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0,5'te sabit tuttu.

TOPLANTI BEKLENİYOR

ECB Başkanı Christine Lagarde, TSİ ile 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Lagarde, 2023 için ilk tahminler de dahil olmak üzere yeni makroekonomik projeksiyonlarını açıklayacak.