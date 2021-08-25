ECB, iklim değişikliğine karşı önlem almaya yoğunlaştı

Dünyada yaşanan iklim değişikliği, insan hayatından doğaya ve ekonomiye uzanan bir alanda olumsuzlukları beraberinde getiriyor. ECB'nin konu ile ilgili görüşlerini Luis de Guindos aktardı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 20 YIL SONRA ÖDEME GÜCÜNE YANSIYACAK"

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı "Avrupa Yaz Kursları" adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir." dedi.

"KÖMÜRE DAYALI BİR EKONOMİDEN DAHA TEMİZ BİR EKONOMİYE GEÇİŞ GEREKİYOR"

Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, "kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini" savundu.

"MÜCADELEDE ÖNCELİK HÜKÜMETLERİN"

İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda "ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği" uyarısında bulundu.