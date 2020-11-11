ECB, koronavirüsün düzensiz toparlanmaya neden olacağı konusunda uyardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Koronavirüs oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuşarak koronavirüsün etkilerinin toparlanmaya da yansıyacağı görüşünü savundu.

Forumda, merkez bankacılığının karşı karşıya olduğu zorlukları incelemeyi amaçladıklarını belirten Lagarde, küreselleşme modelinin değişimi, iklim değişikliği ve düşen faiz oranlarının uzun dönem para politikalarına etkilerinin ele alındığını anlattı.

BUGÜN MERKEZ BANKALARININ KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN BÜYÜK ZORLUK: KORONAVİRÜS

Lagarde, bugün merkez bankalarının karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun salgın olduğuna işaret ederek, "Koronavirüs oldukça sıra dışı bir durgunluk üretti ve salgının benzer şekilde düzensiz bir toparlanmaya yol açması çok muhtemel." diye konuştu.

“HİZMET SEKTÖRÜNDE İKİNCİ KEZ YÜZDE 9,8 ORANINDA KAYIP VERİLDİ”

Salgınla mücadele için alınan tedbirlerin ekonomileri durdurduğunu anımsatan Lagarde, bu yıl özelikle emek ağırlıklı olan hizmet sektöründe yüzde 9,8 oranında kayıp yaşandığını ifade etti.

Lagarde, koronavirüs nedeniyle 1 trilyon 350 milyar euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlattıklarını anımsatarak, "ECB'nin para politikası ve önlemlerinin 1 milyon kişinin işini kurtardığı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiyi korumak için gerekli koşulları sağlayacaklarına işaret eden Lagarde, ekonomik toparlanmanın "inişli çıkışlı" olabileceğini anlattı.

“AŞI ÇALIŞMALARI HAKKINDA OLUMLU HABERLER GELİYOR”

Maliye politikalarının ekonomik istikrarda merkezi rol üstlendiğini hatırlatan Lagarde, ayrıca aşı çalışmaları hakkında olumlu haberler geldiğini ancak yaygın biçimde bağışıklık sağlanana kadar salgının hızlandığı dönemler yaşanabileceğini söyledi.