ECB, merkez bankaları için yeşil tahvil fonuna yatırım yapacak

ECB, merkez bankaları için yeşil tahvil fonuna yatırım yapacak

Avrupa Merkez Bankası, kendi fon portföyünün bir kısmının, BIS tarafından çıkarılan merkez bankalarının euro temelli yeşil tahvil fonlarına yatırım yapmak için kullanacağını belirtti.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından yeşil tahvil yatırımları için euro temelli bir fon oluşturulduğunu duyurdu.

BIS'den yapılan açıklamada, Eylül 2019'da dolar temelli ilk BIS yeşil tahvil fonunun piyasaya sürüldüğü hatırlatıldı.

Şimdi de merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından yeşil tahvil yatırımları için euro temelli, açık uçlu bir fonun piyasaya sürüldüğü belirtilen açıklamada, BIS'ın dolar ve euro temelli 2 yeşil tahvil fonunda, merkez bankalarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yeşil tahvillerinin yönetileceği kaydedildi.

ECB'NİN FON PORTFÖYÜNDEN BIS'İN YEŞİL TAHVİL FONLARINA YATIRIM

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada da iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek için ECB'nin kendi fon portföyünün bir kısmını BIS'ın söz konusu yeşil tahvil fonlarına yatırım yapmak için kullanacağı belirtildi.

BIS'ın yeşil fonunun, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği projelerine yatırım yaptığı aktarılan açıklamada, "Bu adım, ECB'nin çevresel hedeflere ve AB'nin iklime yönelik hedeflerine olan katkısını gösterir." ifadesi kullanıldı.

(Christine Lagarde)

ECB, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ KURACAK

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Yeşil Merkez Bankacılığı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine yönelik sorunları ECB'nin para politikası ve bankacılık denetimi kapsamına katmanın en iyi yollarını araştırmak için ECB'nin, iklim değişikliği merkezi kuracağını bildirdi.

İklim Tahvilleri Girişimi'ne (Climate Bonds Initiative-CBI) göre, yeşil tahvil ihracı 2020 sonunda 269,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.