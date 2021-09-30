ECB'den ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, ekonomik görünümün yaşanan olayların etkisiyle belirsizliklerle dolu olduğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2021 ECB Merkez Bankacılık Forumu'nda, enflasyondaki artışın ekonomilerin yeniden açılmasından ve baz etkisinden kaynaklandığını aktardı.

"KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİNE YIL SONUNA KADAR ULAŞILACAK"

Euro Bölgesi ekonomisinin hızla toparlanmakta olduğuna işaret eden Lagarde, yıl sonuna kadar koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ulaşacaklarını belirtti.

"AVRUPA'DA AŞILAMA ORANI BAŞARILI"

Lagarde, ekonomik toparlanmanın hızlı ve başarılı aşılama kampanyalarından kaynaklandığına dikkati çekerek, Avrupa'da 12 yaş üstü nüfusta aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini ifade etti.

"SADECE SOSYAL MESAFE VE MASKE UYGULAMASI SÜRÜYOR"

Euro Bölgesi'nde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirten Lagarde, sadece sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamaların sürdüğünü anlattı.

"ÜRÜN SATIŞLARI YÜKSELDİ"

Lagarde, açılmayla birlikte imalat ve hizmet sektörlerinin hız kazandığına işaret ederek ürün satışlarının da yükseldiğini söyledi.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Büyümeyi tehdit eden "belirsizliklerin" halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını anımsattı.

Lagarde, arz tıkanıklıklarının "radarlarında" olduğunu, söz konusu kesintilerin pek çok Euro Bölgesi üyesi ülkenin ihracatını yavaşlattığını ifade etti.

"EURO BÖLGESİ ENERJİ İTHAL EDEN KONUMDA"

Euro Bölgesi'nin enerji ithal eden bir konumda olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın doğalgaz, elektrik ve petrolden kaynaklandığını anlattı.

"SON DÖNEM ARTIŞLAR BAZ ETKİSİNDEN"

Lagarde, geçen yıl enerji ürünlerinde fiyatların önemli miktarda düştüğünü anımsatarak, son dönem enerji fiyatlarındaki artışın "baz" etkisinden kaynaklandığını vurguladı.

Enerji fiyatlarının 2022 yılının ilk kısmında düşmesini beklediklerini ifade eden Lagarde, bir başka belirsizlik kaynağının da yeni salgın dalgası ile birlikte tedbirlerin ve kapanmaların tekrar etmesi olduğunu söyledi.