Edirne Hamzabeyli sınır kapısında 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu Bulgaristan'a geçişlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 10 dakikada bir araç alınması nedeniyle yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA

Kara yolu ile lojistik Bulgaristan tarafında yavaş işlem yapılması nedeni ile aksama yaşıyor.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk sürdü.

Yüzlerce tır sürücüsü bekliyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu tır şoförlerinden biri olan Recai Yalçın, kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu aktardı.

"Tır kuyruğu Bulgaristan'dan kaynaklanıyor"

Taşıdığı yükü Polonya'ya götürdüğünü belirten Yalçın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Tır kuyruğu Bulgaristan'dan kaynaklanıyor. İşlemleri çok uzun sürüyor. 10 dakikada bir araç alıyorlar. Türkiye'de işlemler 1-2 dakika sürüyor. Karşı kapıdan araç alınmadığı sürece burada kuyruk uzuyor.

10 saattir sırada bekliyor

Almanya'ya giden Abdullah Çakmak da yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.

Hafta sonu sıranın daha da uzadığını dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

Bulgaristan'ın sınır kapıları Türkiye'nin artan ihracatına cevap veremiyor. Sorun çözülürse ihracatımız da hızlanacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)