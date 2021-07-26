Edirne Kırmızısı kök boya bitkisi ekilerek yeniden yaşatılacak

"Edirne Kırmızı" olarak anılan ve geçmişi uzun yıllara dayanan kültürün, kente tekrar kazandırılması için renge hayat veren bitkinin ekimi gerçekleştirildi.

Edirne Kırmızısı’nın kent kimliğine kazandırılması adına Trakya Üniversitesi tarafından çalışmalar yürütülüyor.

"EDİRNE KIRMIZISI"NIN BİR ADI DA "EFSANE RENK"

Trakya Üniversitesi, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen “Edirne Kırmızısı”nın (Rouge d’Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi “rubia tinctorum”un yetiştirme alanlarını genişletiyor.

KÖK BOYA BİTKİSİ İKİ AYRI ARAZİDE YETİŞTİRİLİYOR

Edirne Kırmızısı’na rengini veren Rubia tinctorum L. bitkisi, biri Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, diğeri de Havsa Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki ayrı arazide yetiştirilerek çoğaltılıyor

Balkan Yerleşkesi ve Havsa Meslek Yüksekokulu’nda toprakla buluşan kökboya bitkisi, yerel kalkınmaya destek veren bir ürün olarak Trakya Üniversitesi koordinasyonunda çoğaltılıyor.

"KÖKLER, KATMA DEĞERİ OLAN BİR ÜRÜNE DÖNÜŞECEK"

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İlk olarak, Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından Balkan Yerleşkesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Yolu kenarında oluşturulan ve ilk aşaması tamamlanan “Kökboya Gen Bahçesi”ni ziyaret etti. Üç Edirne kökenli iki de İran kaynaklı genotiplerden oluşan yaklaşık 200 kökün ekildiği arazinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tabakoğlu, “Buradaki arazimiz, Edirne Kırmızısı’nın sadece bir kültürel ya da tarihi bir değer olmadığını, aynı zamanda bu kentin bir ekonomik değeri olacağının da bir göstergesi. Bu kökleri ekerek oluşturduğumuz farkındalık giderek büyüyecek ve çiftçilerimiz ile girişimcilerin aradığı, kente katma değer katan bir ürün haline dönüşecek.” dedi.