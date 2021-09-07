Türkiye’nin sıvı yağ ve kuru yemiş deposu olan Edirne’de ayçiçeği hasadına başlandı.

Ayçiçekleri Trakya topraklarının üzerinde yıllardır alabildiğine süzülür. Tekirdağ gibi Edirne de ayçiçeğine her zaman özenle ev sahipliği yapar.

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde bu yıl ekilen ayçiçeği tarlalarında hasat heyecanı başladı.

Nisanın ilk haftası ekilen ayçiçek tohumları, temmuz ayında sarı çiçek açmıştı. Ağustos aylarının sonuna doğru olgunlaşan ve kararan ayçiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi.

"YAĞMUR YAĞSAYDI BUGÜN İKİ KAT VERİM OLABİLİRDİ"

Bu sezon verimin yağışlarını istenildiği gibi ve düzensiz yağdığını söyleyen çiftçiler, yağmurların haziran ayına kadar çok iyi yağdığını ve o dönemden sonra devam etseydi bugünkü verimin 2 katını alabileceklerini belirtti.

Edirne’de ayçiçek hasadı başladı VİDEO

"VERİM KUMSALDA DÜŞÜYOR, KARA TOPRAK ALANDA ARTIYOR"

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ayçiçek tarlasını hasat eden Ertan Çekiç, "Ayçiçek hasadına başladık. Kumsal alanlarda verimlerimiz biraz düşük, kara toprak alanlarda ise verimlerimiz yüksek. Yağışlar haziran ayına kadar çok iyi yağdı. O dönemden sonra birkaç yağmur daha düşseydi belki bugünkü rekoltenin 2 katını alabilirdik ama kısmet bu kadarmış diyelim ve biz köylü çiftçi olarak üretmeye ve Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi.

"ŞİMDİYE KADAR AYÇİÇEĞİNİN YÜZDE 20'Sİ BİÇİLDİ"

Çiftçilik yapan biçerdöver operatörü Selim Şahin ise “Bu yıl ayçiçek hasadına başlandı. Şimdiye kadar ayçiçeğin yüzde 20’si biçildi.” şeklinde konuştu.