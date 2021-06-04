Edirne'de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu

Yaklaşık 5 yıl önce Edirne'de ekimine başlanan lavantalar, hem yetiştirme kolaylığı hem de ekonomik getirisi dolayısıyla çiftçinin tercihi.

Edirne'de, üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkati çeken lavantalar çiçek açtı.

2020'DE 322 DEKARDA LAVANTA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 5 yıl önce Edirne'de az miktarda lavanta ekimi yapılırken, 2019 yılında 155, 2020'de ise 322 dekarda lavanta üretimi gerçekleştirildi. Lavanta üretimi bölgede her yıl artıyor. Bunda en büyük etken ise gelirinin yüksek olması.

Lavanta özellikle ayçiçeği ve buğdayda yeteri kadar verim alınamayan alanlar için öneriliyor. Lavanta yağının kilogram fiyatı 80 euroya kadar çıkıyor. Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı.

BİTKİ KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILANILIYOR

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan bitkinin Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

Tülek, düşük üretim maliyeti, yüksek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolünün lavanta üretimini çekici kıldığını vurguladı.

LAVANTA’NIN SUYA İHTİYACI YOK

Can suyu haricinde lavantanın suya ihtiyaç duymadığını aktaran Tülek, mor tarlaların turizme de katkı sağladığını dile getirdi.

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