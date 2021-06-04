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    Edirne'de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu

    Yaklaşık 5 yıl önce Edirne'de ekimine başlanan lavantalar, hem yetiştirme kolaylığı hem de ekonomik getirisi dolayısıyla çiftçinin tercihi.
    • AA
    • 04.06.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 16:18
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    Edirne'de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu

    Edirne'de, üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla daha çok tercih ettiği, kokusu ve mor rengiyle dikkati çeken lavantalar çiçek açtı.

    2020'DE 322 DEKARDA LAVANTA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

    Yaklaşık 5 yıl önce Edirne'de az miktarda lavanta ekimi yapılırken, 2019 yılında 155, 2020'de ise 322 dekarda lavanta üretimi gerçekleştirildi. Lavanta üretimi bölgede her yıl artıyor. Bunda en büyük etken ise gelirinin yüksek olması.

    Lavanta özellikle ayçiçeği ve buğdayda yeteri kadar verim alınamayan alanlar için öneriliyor. Lavanta yağının kilogram fiyatı 80 euroya kadar çıkıyor. Edirne'yi mor renge boyayan lavantalar çiçek açmaya başladı.

    Edirne de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu #1

    BİTKİ KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILANILIYOR

    Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan bitkinin Türkiye'de yaygınlaştığını ifade etti.

    Tülek, düşük üretim maliyeti, yüksek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolünün lavanta üretimini çekici kıldığını vurguladı.

    Edirne de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu #2

    LAVANTA’NIN SUYA İHTİYACI YOK

    Can suyu haricinde lavantanın suya ihtiyaç duymadığını aktaran Tülek, mor tarlaların turizme de katkı sağladığını dile getirdi.

    Edirne'de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu VİDEO

    Edirne de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu #3

    Edirne de lavantalar çiftçinin gözdesi oldu #4

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