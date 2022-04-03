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    Edirne'de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgahtaki yerini aldı

    Eskişehir’de Ramazan ayının en çok tercih edilen tatlısı güllacın satışı başladı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 11:36
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    Edirne'de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgahtaki yerini aldı

    Güllaç, Ramazan sofralarında yerini almaya başladı. Eskişehir de güllacı Ramazan'da baş taçı yapan şehirlerin arasında.

    Güllaç, hafif ve sütlü bir tatlı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

    “KİLOSUNU 80 LİRAYA SATIYORUZ”

    Pastane işletmecisi Gani Karakaş, Ramazan ayı boyunca vatandaşların güllaca fazlasıyla ilgi gösterdiğini kaydetti. Günde en az 2-3 tepsi güllaç satışı beklediklerini aktaran Karakaş, kilosunu 80 liradan sattıklarını söyledi.

    Edirne de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgahtaki yerini aldı #1

    "RAMAZAN'DA GÜLLACA İLGİ YOĞUN"

    Yıllardır pastane işletmeciliği yapan Gani Karakaş, Ramazan ayı boyunca tüm sofralardan tatlının eksik olmamasını dileğinde bulundu. Ramazan ayı boyunca her geçen gün satışların daha da artacağının altını çizen Karakaş, “Umarım çok güzel bir Ramazan ayı geçiririz ve insanlarımızın iftar sofralarında güllaç daima yerini almaya devam eder. Biz ürünlerimizi günlük şekilde yapıyoruz çünkü malzemelerimiz günlük ürünlerden oluşuyor. Eğer kalırsa bile ihtiyacı olanlara veriyoruz veya bizler evlerimize götürüyoruz. Bu sayede her gün, günlük olarak güllaç tatlımızı vatandaşlarımıza sunuyoruz.

    ESKİŞEHİR'DE GÜLLÜ-AÇLAR FINDIKLI

     

    Biz şu anda fındıklı güllaç yapıyoruz. Bunun sebebi de güllaç tatlımızın rengini beyaz olarak insanlara sunarak göze hitap etmesini sağlamak. Biz fındıklı güllaç tatlısının kilosunu 80 liraya satıyoruz.

    Edirne de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgahtaki yerini aldı #2

    İFTARDAN İKİ SAAT ÖNCE YOĞUNLUK ARTIYOR

    Şu anda güllaçlarımız hazır ve insanlarımızı bekliyor. İftardan yaklaşık iki saat önce yoğunluğun yavaş yavaş artmasını bekliyoruz.” dedi.


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