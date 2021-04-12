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    Edirne'de üreticiler çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı

    Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne'de, üreticiler depolarında kalan çeltikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerine getiriyor.
    • AA
    • 12.04.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:30
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    Edirne'de üreticiler çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması çiftçileri sevindirmişti.

    ÜRÜN NUMUNESİ VERİLDİ

    Bu kapsamda Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Edirne'de, üreticiler depolarında kalan çeltikleri, TMO şube müdürlüklerine getiriyor. Sabah erken saatlerden itibaren Uzunköprü TMO Ajans Amirliğine gelerek, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi verdi.

    Edirne de üreticiler çeltikleri TMO ya getirmeye başladı #1

    Edirne de üreticiler çeltikleri TMO ya getirmeye başladı #2

    Edirne de üreticiler çeltikleri TMO ya getirmeye başladı #3

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