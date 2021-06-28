Edirne’de yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Trakya’daki çeltiğin büyük bir bölümünü yetiştiren Edirneli çiftçiler, bu yıl yoğun yağışlarla birlikte verimde yüksek rekolte beklediklerini söylüyor.

Yurdu etkisi altında bırakan kuraklık, Edirne'li üreticileri etkilemedi. Edirneli üreticiler, tarım alanında yapılan çeltik ekiminin, son aylardaki yağışların etkisiyle yüksek rekolte sağlaması bekleniyor.

Edirne’ye bağlı Değirmenyeni Mahallesinde tarım üreticisi Salih Evren, “Allaha şükür ürünlerimiz çok iyidir. Bu sene bereketli bir yaz geçirmekteyiz.” dedi. Çiftçiler, yağışlarla birlikte bereketli bir hasat hedefliyor.

“YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ”

Çiftçiler için parasal yönde çalışmalar yapılacağına inandıklarını belirten üretici Salih Evren, “Biz her zaman malın kalitelisini ve en ucuzunu üretmek ile uğraşıyoruz. Halkımız daha ucuzunu tüketebilsin diye biz de biraz çiftçi olarak zorlanıyoruz. Allah’ın takdiriyle bu yıl bereketli yağışlardan dolayı herhangi bir su sıkıntımız olmadı. Onun için herkese bol bereketli kazançlar dilerim. Oluşan yağışlar bizim su kıtlığı dediğimiz, yani su azlığından olan korkumuzu tamamen ortadan kaldırdı.

"DEVAMLI YAĞIŞ SEBEBİYLE İLAÇ MALİYETLERİ ARTTI"

Fakat devamlı yağış sebebiyle ilaç maliyetlerimizde biraz artış oldu. Çünkü attığımız ilacı ertesi gün yağmur suları ekili ürünlerimizi ıslattığı zaman yaban otunun ölmeme durumu oluşuyor. Tabii yağışlar biraz maliyetlerimizi artırsa da ürünlerimiz şu anda çok güzel durumdadır. İyi bir rekolte bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.