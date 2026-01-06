EFT ve havale ücretlerine zam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EFT ve havale ücretleri 2026’da güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları da yeniden belirlenmiş oldu.

Buna göre; 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti.

PARA TRANSFER ÜCRETLERİNE YANSITILDI

Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de yüzde 30,9 oranında artış yansıtıldı.

KOMİSYONLAR İŞLEM TUTARINA GÖRE BELİRLENDİ

Bankacılık sektöründe yürürlükte olan mevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında, para transferi ücretleri yeniden artırıldı.

Güncellenen tarifeyle birlikte EFT ve havale işlemlerinde alınan komisyonlar, işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi.

ÖDENECEK KOMİSYON NE KADAR

Buna göre 8 bin 300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL oldu. 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16,76 TL’ye çıkarıldı.

399 bin TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde ise bankalar işlem başına 209 TL kesinti uygulayacak.