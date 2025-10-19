Ege'de balıkçıların ağlarını sardalya doldurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sardalya bereketi Ege’yi sevindirdi.

Yaklaşık 1,5 aydır "derya kuzuları"nın peşinde ilerleyen Egeli balıkçılar, denize bıraktıkları ağları sardalya dolu şekilde güverteye çekiyor.

Bölge balıkçıları, en çok kazanç sağladıkları sardalya ile sezonu bereketli geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

SARDALYALAR BAŞKA İLLERE DE GÖNDERİLİYOR

İzmir'deki Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'na yanaşan balıkçılar, tuttukları sardalyaları burada kamyonlara yükleyerek İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, sezon öncesi sardalya açısından endişelerinin bulunduğunu ancak denize açıldıktan sonra olumsuz düşünceden sıyrıldıklarını ifade etti.

"İYİ BİR AV SEZONU GEÇİRECEĞİZ"

Balık sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Aksoy, "Özellikle sardalya konusunda oldukça verimli bir başlangıç yaşandı. Görünen o ki yılbaşına kadar sardalya bereketi bu şekilde devam edecek. İyi bir av sezonu geçireceğiz. İnşallah bu şekilde devam ederiz ve halkımız da ucuz balık tüketir." dedi.

"1 EYLÜL'DEN SONRA HER TARAF SARDALYA OLDU"

Ege Bölgesi'nde gırgır balıkçılığı yapan Hüseyin Cambaz ise Ege'de balık sezonunun umduklarından daha bereketli geçtiğini ifade etti.

"TEZGAHLARDA SEZON ÖNCESİ UMUTLARININ OLMADIĞI SARDALYA VAR"

Cambaz, şu an en çok sardalyadan kazanç sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

Yasak dönemlerde 4 ay teknelerle, uzatma ağlardan sardalya gelmiyordu. Biz ona istinaden 'Bu sene deniz boş' dedik fakat deniz bizi bekliyormuş, kısmetimiz varmış. 1 Eylül'den sonra her taraf sardalya oldu. Ege'de bu sene sardalya bolluğu yaşanıyor. Mevsimlerin kurak olmasına rağmen sezon bereketli devam ediyor. Yılbaşından sonra Ege'de hamsi de olacak. Denizde palamut, uskumru, kolyoz kısıtlı.

"FİYATLAR DÜŞÜK"

Sercan Baran da geçen seneye göre bu yıl bereketli bir av sezonu yaşadıklarını, bundan dolayı fiyatın düşük seviyede seyrettiğini söyledi.

FİYATLAR 400-1.500 LİRA ARALIĞINDA

Sardalyanın yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Baran, "Sardalya iyi ve memnunuz. Bu yıl bir avda ortalama 300-400 kasa sardalya tutuyoruz. Fiyatlar biraz düşük. Balığın büyüklüğüne ve kalitesine göre kasa fiyatı 400 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar değişiyor." ifadelerini kullandı.