EIA: ABD ham petrol stokları azaldı

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 5 Şubat'ta biten haftada 6 milyon 600 bin varil düşüşle 469 milyon varile geriledi.

Küresel piyasaların takip ettiği verilerden ABD ham petrol stokları ile ilgili rakamı ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verdi.

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 5 Şubat'ta biten haftada 6 milyon 600 bin varil düşüşle 469 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 700 bin varil azalarak, günde 5 milyon 900 bin varil düzeyine geriledi. Böylece, toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 11 milyon 200 bin varil düştü.

RAFİNERİLERİN ORTALAMA KAPASİTE KULLANIM ORANI DA YÜZDE 83

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 152 bin varil artarak günde ortalama 14 milyon 600 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 83 olarak belirlendi.

Aynı haftada benzin üretimi günde ortalama 8 milyon 700 bin varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldi.