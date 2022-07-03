Ek göstergenin emekli maaşlara ve ikramiyelere yansıması

Ek gösterge tartışmalarına son nokta konuldu. Memur ek göstergeleri tanımlandı. 2023 Ocak ayından sonra memur maaşları, tazminatları ve emekli aylıkları zamlandı.

Memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verildi.

Ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlandı.

Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da belirlendi.

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanların emekli aylık ve ikramiyeleri ne kadar olacak

Avukat, bekçi, uzman erbaş, uzman jandarma, matematikçi, fizikçi, kimyager, istatistikçi, iktisatçı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, öğretmen, polis, alanında 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire, alanında 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu din görevlisi; şu anda 7 bin 878 lira emekli aylığı alırken 9 bin 605 lira emekli aylığı alacak, şu anda 284 bin 78 lira emekli ikramiyesi alırken de 346 bin 371 lira emekli ikramiyesi alacaklar.

Böylelikle emekli maaşları 1.728 lira emekli ikramiyeleri de 62 bin 299 lira fark edecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların emekli aylık ve ikramiyeleri ne kadar olacak

Yüksek öğrenim mezunu hemşire, yüksek öğrenim mezunu din görevlisi, gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü ise; şu anda 7 bin 659 lira emekli aylığı alırken 9 bin 605 lira emekli aylığı alacak, şu anda 276 bin 161 lira emekli ikramiyesi alırken de 346 bin 371 lira emekli ikramiyesi alacaklar.

Böylelikle emekli maaşları 1.946 lira emekli ikramiyeleri de 70 bin 210 lira fark edecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenler

Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Emekli ikramiyelerinde 62 bin 299 lira iyileşme



Temmuz itibarıyla birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak. Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1.728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Polis

Polisin ek ödemeleriyle emekli aylığı 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenler



Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1.946 lira, ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ilave ödeme olacak. Buna göre emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Genel müdür yardımc ısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticiler

Genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi. Mülki idare amiri ve belediye başkanlarının görev aylıkları iyileştirildi. Makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8 bin 228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4 bin 113 lira ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.