Ek MTV'de ilk taksitin yüzde 87’si gerçekleşti Motorlu taşıt araçlarına getirilen ek MTV'de ilk taksitin yüzde 87’sinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

AA

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemeleri, her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınıyor.

Bu yıl MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili olarak tek seferlik olarak 3'üncü kez ödeniyor.

Düzenlemenin yayınlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

EK MTV'nin ilk taksiti ödendi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.

13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si yatırıldı

Depremin yaralarını sarmak üzere getirilen ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

Ek MTV ile birlikte 32,6 milyar TL’lik ek tahsilat beklentisi oluştu. Bu tutarın iki eşit taksitte ödeneceği düşünüldüğünde bir taksit için 16,3 milyar lira hedeflendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilere göre ek MTV'nin birinci taksiti için 22 Eylül itibarıyla yapılan ödeme, 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira olarak kayıtlara geçti. Bu tutar, tüm alacağın yüzde 87'sine denk geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)