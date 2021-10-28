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- Ekim 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!
Ekim 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Ekim enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 14:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.
Kira fiyatları ne kadar artacak sorusunun yanıtı, açıklanan enflasyon oranlarıyla netleşiyor.
Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…
EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım saat 10.00’da açıklanacak.
YIL SONU TAHMİNİ AÇIKLANDI
TCMB Ekim ayı enflasyon raporu paylaşıldı.
Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.