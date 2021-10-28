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Ekim 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!

Ekim 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler TÜİK'te!

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Ekim enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte tarihi...