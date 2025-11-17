Ekim ayı bütçe açığı 223,2 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu ifadelerle gerçekleşti:

2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

10 AYLIK DEĞERLENDİRME

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 440,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

AYRINTILAR GELİYOR