Ekim ayı bütçe açığı 223,2 milyar TL

2025 yılı Ekim ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 370,3 milyar TL olduğunu açıkladı. Buna karşılık bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 11:04
  • Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, gelirler ise 1 trilyon 147,1 milyar TL oldu.
  • Bu dönemde bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak kaydedildi.
  • Ayrıntılar daha sonra açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu ifadelerle gerçekleşti:

2025 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 370,3 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 147,1 milyar TL ve bütçe açığı 223,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 212,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 65,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

10 AYLIK DEĞERLENDİRME

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 11 trilyon 592,5 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 152 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 440,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 772,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 379,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

