Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 rakamına ulaştı.

Yİ-ÜFE ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ekimde yüzde 3.55 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 18.20 düzeyine yükseldi.

YILLIK ENFLASYON DEĞERİ YÜZDE 11,89

TÜİK verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.