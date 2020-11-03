Dolar
8.5186
0.93%
Euro
9.9739
1.533%
Altın
1900.84
0.2811%
Borsa
1127.77
-0.5134%
G. Altın
521.01
1.2895%
Bitcoin
115318.71
-0.0261%
EXEN Coin
11.54
1.94%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu.
    • AA
    • 03.11.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 10:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 rakamına ulaştı.

    Yİ-ÜFE ARTTI

    Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ekimde yüzde 3.55 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 18.20 düzeyine yükseldi.

    Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı #1

    YILLIK ENFLASYON DEĞERİ YÜZDE 11,89

    TÜİK verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir