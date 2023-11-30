Ekim ayı hizmet üretici fiyatları açıklandı TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin ekimde yıllık yüzde 76,99, aylık yüzde 1,21 artığını açıkladı.

AA

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,10 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 63,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,90, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 81,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 92,53, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,10 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 1,61 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,53 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,36 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,54 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimler

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,32, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 41,67, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri yüzde 134,60, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 128,75, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 109,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık değişimler

Aylık H-ÜFE'ye göre 6 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 10,53, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 8,37, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 3,09 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 19,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 11,36, bilgi hizmetleri yüzde 6,80 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)