Ekim ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu

İş yeri mülk sahipleri ile kiracılar arasında düzenlenen ve yenilenecek kira sözleşmelerinde yapılacak zam, 2022 ekim ayında maksimum yasal artış oranı yüzde 59.91'i geçmeyecek.

Son dönemde konut kiralarında yaşanan fahiş kira artışı sonrasında atılan adımlarla, mesken olarak kullanılan ev kiraları için geçici süreliğine bir düzenleme yapmış ve 10 haziran 2022 ile 1 temmuz 2023 tarihleri arasında konut kira artış oranlarına yüzde 25’i aşmayacak şekilde tavan sınırlamasını yürürlüğe soktu.

Ancak bu düzenleme; dükkan, mağaza, ofis, büro, depo, üretim tesisi, atölye, lojistik depolama&dağıtım gibi iş yerlerini kapsamıyor.

Ticari olarak kullanılan mülklerde kira artış oranları son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenmeye devam ediyor.

İş yerlerinde kira artış oranı yüzde 59.91 oldu

İş yeri mülk sahipleri ile kiracılar arasında düzenlenen ve 2022’nin ekim ayı içinde yenilenecek (uzatılacak) olan kira sözleşmelerine göre yapılacak maksimum yasal artış oranı 3 ekim 2022 pazartesi günü açıklanan son 12 aylık ortalama enflasyon rakamlarına göre belirlendi.

Buna göre kiralara son 1 yıllık ortalama TÜFE oranı olan yüzde 59.91’in üzerinde zam yapılamayacak.

Her iki tarafın aralarında anlaşmaları halinde bu orandan farklı olarak bir artırıma gidebilir ancak tarafların aralarında uzlaşamamaları halinde eylül ayında yenilenecek iş yeri (dükkan, mağaza, ofis, büro, depo, lojistik depo, atölye, üretim tesisi vb) kira kontratlarında yasal olarak bu oran baz alınır.

Kirası 10 bin olan bir iş yeri, zamdan sonra 15 bin 991 lira ödeyecek

Buna göre aylık kirası 10.000 TL olan ve sözleşmesi ekim 2022’de yenilenmesi gereken iş yerlerinin kirası 10.000 TL + %59.91= 15.991 TL'ye yükseliyor..

2022’de aylar bazında iş yeri kira artış oranları şöyle:

Ocak 2022 – Yüzde 19.60

Şubat 2022 – Yüzde 22.58

Mart 2022 – Yüzde 25.98

Nisan 2022 – Yüzde 29.88

Mayıs 2022 – Yüzde 34.46

Haziran 2022 – Yüzde 39.33

Temmuz 2022 – Yüzde 44.54

Ağustos 2022 – Yüzde 49.65

Eylül 2022 – Yüzde 54.69

Ekim 2022 – Yüzde 59.91