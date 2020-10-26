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    Ekim ayı kapasite kullanım oranı arttı

    TCMB, ekim ayına ilişkin imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı’nı (KKO) açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:36
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    Ekim ayı kapasite kullanım oranı arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin imalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı’nı (KKO) paylaştı.

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak, yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

    Ekim ayı kapasite kullanım oranı arttı #1

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