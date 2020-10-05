Ekim ayı kira artış oranı belirlendi

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE verisiyle birlikte, kira artış oranı ekim ayı için yüzde 11,47 oldu.

2020 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ekim ayında kiralara yapılacak artış oranı netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı ekim ayı için yüzde 11,47 olarak kayıtlara geçti.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 11,47

Eylül ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre, bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu.

Bu orana göre, 1.000 lira olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1.114,7 liraya yükselecek.