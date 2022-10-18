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    Ekim ayı sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplarda

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayında 349 milyon 452 bin liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
    • 18.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:14
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    Ekim ayı sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplarda

    Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla aylık destekler yapılmaya devam ediliyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayında, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yatırıldığını bildirdi.

    150 bin çocuk yararlanıyor

    Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

    "Çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem veriliyor"

    Bakan Yanık, açıklamasında, Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını belirterek, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini ifade etti.

    Ekim ayı sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplarda #1

    Destekler aile bütünlüğünü sağlıyor

    Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini bildirerek, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını kaydetti.

    "Ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira ödendi"

    Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira tutarında SED ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

    Çocukların sosyalleşmesine katkı sunuyoruz

    AA'nın haberine göre, SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Yanık, "Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.


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