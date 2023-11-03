Ekim ayı üretici fiyat endeksi açıklandı TÜİK, ekim ayı üretici fiyatları endeksini paylaştı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 39,39, aylık yüzde 1,94 arttı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,21 artış, imalatta yüzde 53,74 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 40,19 azalış, ve su temininde yüzde 72,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 45,58 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,37 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,47 artış, enerjide yüzde 12,91 azalış ve sermaye malında yüzde 65,19 artış olarak gerçekleşti.

13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 14,10 ile tütün ürünleri, yüzde 4,38 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 3,20 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 6,48, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)