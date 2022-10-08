Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.721
-1.72%
BTXN Coin
9.93
-7.62%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların hesaplarına ekim ayı kapsamında toplamda 2,1 milyar TL yatırıldı.
    • 08.10.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

    Bakan Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

    2 milyar TL'lik yardım

    Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.

    Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.” ifadelerini kullandı.

    Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı #1

    İnsan odaklı ve hak temelli hizmetler

    Öte yandan engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydeden Yanık, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

    Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı #2


    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı: Ve Zeynep geri döndü...
    Medya

    Yasak Elma 150. bölüm 2. fragmanı: Ve Zeynep geri döndü...

    Görüş Bildir