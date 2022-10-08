Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşların hesaplarına ekim ayı kapsamında toplamda 2,1 milyar TL yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

2 milyar TL'lik yardım

Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.

Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı ve hak temelli hizmetler

Öte yandan engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini kaydeden Yanık, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.