Ekim ayın reel kesim güven endeksi 109,6 oldu

TCMB ekim ayına reel kesim güven endeksini açıklandı. Reel kesin güven endeksi 109,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına reel kesim güven endeksini açıkladı.

2021 yılı Ekim ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 2 PUAN DÜŞTÜ

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 2 puan azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti.

TALEP YETERSİZLİĞİ ÜRETİMİ KISITLIYOR

2021 yılı Ekim ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 49,2‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,7‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemişti.