Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi Merkez Bankası, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı ödemeler dengesini açıkladı. Eylül ayında ise cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon ABD doları fazla kaydetmişti.

Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Böylece Türkiye ekonomisi, ekim ayında 186 milyon dolar ile üst üste ikinci kez cari fazla verdi.

Temmuz-Ekim 2021 dönemindeki dört aylık serinin ardından ilk kez iki ay üst üste cari fazla verilmiş oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 35 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1. milyar 1 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

• Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

• Portföy yatırımları 689 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

• Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

• Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

• Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.089 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 198 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 287 milyon ABD doları net artış yaşandı.

• Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

• Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon ABD doları net artış oldu.