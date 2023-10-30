Ekim ayında tüketicinin ekonomiye güveni arttı Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi yüzde 1,2 artış gösterdi. Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95,4 iken, ekim 96,5 değerini aldı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomiye güven piyasaların nabzını tutmak açısından önemli bir veri olarak kabul ediliyor.

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 95,4 iken, ekim ayında yüzde 1,2 oranında artarak 96,5'e yükseldi.

Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe gerileme kaydedildi

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerine geriledi.