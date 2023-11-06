Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayı süresince 19 bin üreticinin yararlandığı hasar tazminatları ile ilgili bilgi verdi.

AA

Deprem ve küresel iklim değişiklikleri tarım tesislerinde hasara neden oluyor. Tarım sigortası olan üreticiler de hasarlarını giderebiliyor.

Tarım sigortasının dışında afetlerde devreye giren devlet, üreticilere desteklerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

"Emeğin ve alın terinin yanındayız"

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeğin ve alın terinin yanında olduklarını belirtti.

"Üreticilerin emeğini sigorta altına aldık"

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile üreticilerin emeğini sigorta altına aldıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)