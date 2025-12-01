Abone ol: Google News

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 531 firma için izin belgesi düzenlediğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 09:14
Ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
  • Ticaret Bakanlığı, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.
  • Ayrıca, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 2 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.
  • Firma talepleri doğrultusunda 24 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, periyodik olarak aylık raporlarla verdiği ve iptal ettiği dahilde işleme izin belgesi sayılarını açıklıyor.

Bakanlığın ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 531 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

İPTAL EDİLEN İZİNLER

Firma talebine istinaden 24 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

