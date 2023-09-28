EKK toplantısı tamamlandı! Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında ekonomi gündemiyle Beştepe'de bir araya geldi. EKK toplantısı sonunda açıklama yapılarak, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik atılması planlanan adımların görüşüldüğü bildirildi.

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının ardından, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere yılın dördüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

"Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik atılması planlanan adımlar görüşüldü."

"Ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar konuşuldu"

Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinde yapılan görüşmenin sonuçlarını değerlendirerek şu bilgileri paylaştı:

Ekonomik iyileşmeyi ve kalıcı istikrarı sağlamak hedefiyle, bugünkü EKK toplantımızın ana gündemi, ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oluşturmuştur.

"Finansmana erişimin artırılması hedeflendi"

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasını hedefliyoruz.

"Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi konuşuldu"

Katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla yeni stratejiler ve yol haritalarını istişare ederken Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalarımızı değerlendirdik.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan ilave adımlar ile dijital para uygulamaları ve dijital varlıkların geleneksel ödeme sistemlerine karşı oluşturabileceği riskler ve çözüm önerileri ile Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen son aşamayı da ele aldık.

"Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar istişare edildi"

Yılmaz açıklamasında, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik mekanizmaları görüşerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıklarını da değerlendirdiklerini belirterek Aile ve Gençlik Bankası kurulumuna şu sözlerle değindi:

Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifini de istişare ettik.

Toplantıya katılanlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)