Ekonomi alanında düzenlemeler içeren 80 maddelik kanun teklifi görüşmeleri başladı Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi.

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomi alanında düzenlemeler içeren 80 maddelik kanun teklifinin görüşülmesi amacıyla, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Jeopolitik olayların olumsuz etkisini ve depremin yaralarını sarmak için hazırlanan kanun teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, teklifin toplumun büyük bir kısmının beklediği önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Muhalefetin, bu tür kanun tekliflerine ilişkin "torba kanun" ifadesini kullandığını anımsatan Özkaya, toplumsal ihtiyaçların hızla değiştiğini, dünyada oluşan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon sonrası birçok kanunlardaki parasal değerlerin günün şartlarına uyarlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

"Torba kanun demek yerine 'uyarlama kanunu' denmeli"

Özkaya, zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebileceği kuralına istinaden bu ve benzeri kanunlara "torba kanun" demek yerine "uyarlama kanunu" demenin ve parlamento hukukuna 'uyarlama kanunları' olarak geçmesinin daha uygun olacağını gündeme getirdi.

"80 maddelik kanun"

Özkaya, toplam 28 kanun ile 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 80 maddelik bir kanun teklifi hazırlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

Dünyanın son yıllarını etkisi alan pandemi ile başlayan ekonomik daralmalar, krizler, Ukrayna-Rusya savaşıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon artış göstermiştir. Son olarak ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen tarihin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13,5 milyondan fazla vatandaşımız, 11 ilimiz doğrudan, 85 milyon insanımız da hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmiştir. Bu olaylar neticesinde ne yazık ki çok ciddi ekonomik bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Tespitlere göre 110 milyar dolar civarında bir zararın olduğu ifade edilmektedir. Bu kanun teklifimiz ülkemizi de etkileyen bu ekonomik sürecin hasarlarının en aza indirilmesiyle ilgili bir katkı olarak da sunulmaktadır.

"Kanun birçok kolaylık, vergi muafiyeti, indirimi ve indirim iptallerini içeriyor"

Teklifin, Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacağını anlatan Özkaya, teklifin, ekonomik anlamda birçok kolaylığı, vergisel muafiyeti, indirimi ve indirim iptallerini beraberinde getirirken, birçok alanda kayıt dışıcılıkla mücadeleyi esas aldığını vurguladı.

"Devletin hazinesine ciddi manada ilave kaynak sağlanacak"

Özkaya, kanun teklifinin hayata geçirilmesinin ardından yapılacak uygulamalarla devletin hazinesine ciddi manada ilave kaynak sağlanacağını; deprem başta olmak üzere dünyada etkisini hissedilen siyasi ve sosyal olaylar neticesinde ortaya çıkan ekonomik daralmanın etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle konuştu:

Türkiye, kararlı tutumuyla ekonomik mücadelesine devam edecek, sorunları bertaraf etme kabiliyetini artıracaktır.

Ali Özkaya'nın sunumunun ardından teklifin geneli üzerine görüşmelere geçildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)