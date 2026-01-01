Ekonomi gündeminde TCMB'nin 8 faiz kararı var

- TCMB'nin 2026'da PPK ile 8 toplantı yapması planlanıyor.
- Faiz kararları ve enflasyon raporları ekonomi dünyası tarafından yakından izlenecek.
- İlk PPK toplantısı 22 Ocak'ta yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yıl alacağı faiz kararları da iş ve ekonomi dünyasınca yakından takip edilecek.
Kurul 11 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği yılın son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirmişti.
İLK TOPLANTI 22 OCAK'TA
PPK'nin 2026'da 8 toplantı yapması öngörülüyor. Bu kapsamda 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak'ta yapılacak.
ENFLASYON RAPORLARI TAKİP EDİLECEK
PPK toplantılarının yanı sıra TCMB tarafından açıklanan enflasyon raporları da ekonomi çevrelerinin odağında yer alacak.
TCMB'nin bu yıl 12 Şubat, 14 Mayıs, 13 Ağustos ve 12 Kasım'da enflasyon raporlarının tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmesi öngörülüyor.