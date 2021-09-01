Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranını yakaladı.

Son yıllarda büyük baskılara maruz kalan Türkiye ekonomisi yeniden ayağa kalkıyor.

2021 yılının ikinci çeyreğine ait büyüme rakamları açıklandı.

YÜZDE 21,7'LİK BÜYÜME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan ikinci çeyrek verilerine göre; Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüdü.

Büyüme beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.

HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 45,8 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.

GSYH 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 581 MİLYAR 120 MİLYON LİRA OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 22,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 59,9, İTHALATI İSE YÜZDE 19,2 YÜKSELDİ

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 59,9, ithalatı ise yüzde 19,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 36,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 78,2 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 32,9 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 42,8'den yüzde 49,8'e yükseldi.