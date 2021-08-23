Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yapılacak çalışmaların çerçevesi aktarıldı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'na başkanlık yaptı.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA OLUMLU GELİŞMELER ÖNGÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay toplantıda, "Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut.

HEDEF 210 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.

EYLÜL AYININ İLK YARISINDA 2022-2024 DÖNEMİNİ ORTA VADELİ PROGRAM YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi ViDEO

GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Fuat Oktay, toplantıda kurul üyeleri olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer aldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in de gündem gereği, katkı vermek üzere davetli olduğunu dile getirdi.

"İHRACATIMIZ TEMMUZ AYINDA YILLIK BAZDA 200 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Kurulun çalışmaları ile Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizlerinin yapılacağını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"2020 yılı tüm dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomilerde ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olmuştur. Kovid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız Temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yılı sonu itibarıyla da ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz."

"EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI HIZLA YÜRÜTÜLÜYOR"

Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımlar içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın tüm paydaşlarla birlikte hızla yürütüldüğüne işaret eden Oktay, konuşmasını şu şöyle tamamladı:

"Bugün ayrıca bu reformların hem yasalaşma hem de uygulama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapacağız. Ekonomideki gelişmeleri yakından izlerken, ekonomimizi yapısal olarak daha da güçlendirecek politika, strateji ve reformları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün ilk toplantısını yaptığımız Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, Kurul çalışmalarıyla ekonomimize yapıcı katkılar veren Kurul üyelerimiz ve katılımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlara şimdiden teşekkür ediyorum."