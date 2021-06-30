Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu"nun kurulduğu bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

KURUL, EKONOMİK İSTİKRARLA İLGİLİ GELİŞMELERİ İZLEMEK ÜZERE KURULDU

Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu belirtildi.

KURULUN BİLEŞENLERİ

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

ÜÇ AYLIK RAPORLARLA EKONOMİ TAKİP EDİLECEK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Kararnamede, kurulun görev ve yetkileri şöyle sıralandı: "Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek."