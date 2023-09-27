Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılarak, değerlendirilmelerin aktarılması bekleniyor.
Toplantıda konuşulacak konuların başında, finans teması çerçevesinde yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olacağı bildirildi.
Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konuşulacak konular arasında
Yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası da değerlendirilecek konular arasında yer alacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)