Ekonomi profesörü Horioka'dan dünyaya faiz artırımı uyarısı Uzmanlara göre, dünyada yüksek enflasyonla mücadele için faiz yükselten ülkelerde enflasyon düşmediği gibi büyüme de olumsuz etkileniyor.

AA

Türkiye, politika faizi kararlarıyla dünyadan ayrışıyor.

Kobe Üniversitesi Ekonomi Profesörü Charles Yuji Horioka, Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Horioka, küresel ekonomilerde koronavirüs sonrası toparlanmaya rağmen yüksek enflasyon riskinin devam ettiğini belirterek "Pek çok ülke faiz oranlarını artırma yoluna gitse de resesyona yol açma riski oluyor" dedi.

Ekonomik durgunluğun itici gücü

Dünya genelinde ekonomik durgunluk endişelerinin ardındaki ana itici güçlerin koronavirüs salgını, yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji fiyatları olduğunu ifade eden Horioka, salgınının ekonomik faaliyetlerde ciddi aksamalara ve gayrisafi yurt içi hasılalarda düşüşlere yol açtığını söyledi.

"Teşvik edici politikalar"

Horioka, salgına karşı alınan tedbirlerin önemine işaret ederek, şu görüşlerini paylaşıtı:

Koronavirüs salgınının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla çeşitli hükümetlerin benimsediği teşvik edici politikalar sayesinde ekonomiler şu anda iyileşmekte..

"Ekonomiler şimdi de yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya"

Bu iyileşmeye rağmen ekonomilerin şimdi de yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Horioka, şunları kaydetti:

Hem resesyon hem de yüksek enflasyon konularını aynı anda ele almak için en doğru politika nedir, bilmek zor. Pek çok ülke faiz oranlarını artırma yoluna gitse de bu resesyona veya ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açma riski yaratıyor. Bazı ülkeler ise düşük faiz veya niceliksel genişleme politikası benimsedi. Düşük faiz politikası uygulamaya çalışan birkaç istisnadan biri sanırım Türkiye. Japonya, karşılaştığımız çeşitli sorunlarla mücadelede hangi politika rejiminin daha başarılı olduğunu görmek için benzer bir politika uygulayan başka bir ülke.

Türkiye Ekonomi Modeli değerlendirmesi

Horioka aynı anda meydana gelen ve tedarik zincirlerinde aksamalara ve tedarik sıkıntılarına neden olan birçok krizin ortasında dünyada küreselleşmeden uzaklaşma yönünde bir eğilim olduğuna da dikkati çekti.

"Küreselleşmenin iyi ve kötü yönleri"

Küreselleşmeden uzaklaşma eğiliminin diğer ülkelere bağımlılığı azaltması ve daha fazla güvenlik sağlaması açısından iyi bir politika olduğunu dile getiren Horioka, "Ancak aynı zamanda bu artık ticaretten de faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlardan hangisinin en iyi yaklaşım olduğunun cevabını vermek çok zor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Ekonomi Modeli, iyi bir model"

Horioka, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: