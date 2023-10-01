Ekonomi yönetimini yoğun bir ajanda bekliyor Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından görev gelen ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değerini artırmak ve enflasyonu aşağıya çekmek için yoğun bir mesaiye başlamışken bu çalışmalar ekimden yıl sonuna kadar daha da artacak.

AA

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli gündemi ekonomi. Yılın sonuna doğru ise Türkiye'de açıklanacak veri ve raporların sayısı artacak, çalışmalar hızlanacak.

Ekonomi yönetimini, yarın başlayacak ekim ayı ve yılın son çeyreğinde 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, birbiri ardına açıklanacak veriler başta olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor.

3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapması planlanıyor. Erkan'ın, komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.

3 Ekim'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

TÜİK, 10 Ekim'de de ağustos ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Temmuzda işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuş, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

2024 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar sürüyor

Bakanlıkların ve kurumların 2024 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin ekimde Meclise sunulması gerekiyor.

12'nci Kalkınma Planı hazırlıkları

Ekonomi yönetimi, bütçenin yanı sıra 12'nci Kalkınma Planı hazırlıklarını da sürdürüyor. Planın da ekimde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın ardından 12'nci Kalkınma Planı ve Merkezi Yönetim Bütçesi süreçlerine, özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını ifade etmişti.

1 Ekim'de yen yasama yılı başlayacak

1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlayacak. Meclis gündemine de yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar

Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor.

Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak.

2 Kasım'da yılın son enflasyon raporu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Erkan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

16 Kasım'da Finansal İstikrar Raporu

Merkez Bankası, 16 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

Kasım sonunda yılın üçüncü çeyrek büyümesi

TÜİK'in, kasım ayı sonunda yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş ve üst üste 12 çeyreklik büyüme performansı yakalamıştı.

Merkez Bankası'nın "faiz" takvimi

Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. PPK'nin, 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık'ta toplanması planlanıyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Ekonomi diplomasisi

Yılın son çeyreğinde ekonomi diplomasisinin de hız kesmeden sürmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankasının Mısır'daki yıllık toplantılarına katılırken öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına eşlik ederek bakanlardan iş insanlarına, fon yöneticilerinden kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine kadar çeşitli kesimlerle görüşmeler yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)